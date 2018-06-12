Впервые вылечены последствия деменции у мышей

Ученые из Университета Темпл из США смогли раскрыть некоторые прежде неизвестные аспекты развития нейродегенеративных процессов и, используя новые знания, частично обратить их вспять. Свои открытия они испытали на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Neurobiology.
Ученые выяснили, что сигнальные молекулы лейкотриены, известные своим негативным влиянием на легкие и вызывающие бронхоспазм, также играют заметную роль и при различных формах деменции, обычно на поздних стадиях.
На первых этапах усиленный синтез лейкотриенов направлен на замедление нейродегенерации, однако затем оказывает негативное влияние на мозг, усиливая слипание в его клетках "комков" так называемого тау-белка. Такой процесс ведет к дестабилизации клеточного скелета, деградации синапсов — и, как следствие, нарушению памяти, обучения и других функций.
Обнаружив это, ученые решили проверить, поможет ли блокирование лейкотриенов обратить нанесенные повреждения.
Для этого ученые использовали генно-модифицированных мышей, склонных к развитию таупатии: в возрасте 12 месяцев (что эквивалентно для них человеческим 60 годам) животные получали зилеутон — антилейкотриеновый препарат, который используется для предотвращения развития бронхоспазмов. 16 недель спустя эти мыши проходили тесты на пространственную память. Эффекты зилеутона оказались весьма заметными: такие грызуны существенно лучше справлялись с лабиринтом.
Чтобы окончательно удостовериться в том, что идея была верна, авторы оценили уровень лейкотриенов, показав, что при приеме препарата их количество в тканях мозга снижается на порядок. Не столь эффектно — но все равно вдвое — падает и количество нерастворимых "комков" тау-белка. Наконец, резко замедлилась и деградация синапсов.
Болезнь Альцгеймера, деменция и другие нейродегенеративные заболевания ведут к усиливающимся проблемам в работе памяти и выполнении других сложных когнитивных функций. Их механизмы необычайно сложны и до сих пор недостаточно изучены, что делает такие болезни неизлечимыми.