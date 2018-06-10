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Овечкин искупался в фонтане
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Овечкин искупался в фонтане 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отметил победу в Кубке Стэнли, искупавшись в фонтане. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Perry Mattern.
32-летний Овечкин с одноклубниками влез в фонтан на набережной реки Потомак, протекающей по Вашингтону. Хоккеистов окружала толпа болельщиков.
8 июня «Вашингтон» обыграл «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии и впервые в истории завоевал Кубок Стэнли. Овечкин забросил одну из шайб и был признан самым ценным игроком плей-офф турнира. Это первый Кубок Стэнли в карьере россиянина, выступающего в Национальной хоккейной лиге с 2005 года.
После победы в финале Овечкин не расстается с кубком. По свидетельствам одноклубников, россиянин даже спал в обнимку с трофеем по пути из Лас-Вегаса в Вашингтон.
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