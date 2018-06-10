Ученые предлагают искать грабителей по следам бактерий

Грабителей в скором времени можно будет ловить с помощью следов бактерий и других микроорганизмов. К такому выводу пришли ученые, пишет The Independent

Дело в том, что в доме с течением лет образуется так называемый микробиом, присущий только данному ареалу обитания.

Причем, микробиом очень сильно зависит от присутствия или отсутствия людей в том или ином пространстве. Например, ученые провели несколько криминалистических тестов и доказали, что микроорганизмы с конкретного человека попадают на предметы, которыми он владеет.

В ходе экспериментов в разных домах, криминалистам удалось установить, кто конкретно пользовался теми или иными предметами и даже особенности стиля жизни этих людей. Правда, пока ученые не выяснили насколько долго бактерии взломщика присутствуют на месте преступления. Это предстоит еще выяснить.