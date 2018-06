Овечкин искупался в фонтане в честь победы в Кубке Стэнли. Видео

«Вашингтон» продолжает праздновать историческую победу в Кубке Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с партнерами искупался в фонтане в столичном парке Джорджтаун. После этого он попал в объятия фанатов.

Команда Овечкина в финале Кубка Стэнли обыграла «Вегас» (4-1). Форвард стал лучшим снайпером плей-офф с 15-ю шайбами. Его партнер по команде — Евгений Кузнецов — стал лучим бомбардиром с 27-ю очками.

important video I have acquired from the waterfront @dcsportsbog pic.twitter.com/RqsIW18Jhj

— Perry Mattern (@pmattern7) 9 июня 2018 г.