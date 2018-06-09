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Найдена таинственная скульптура библейского царя
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Найдена таинственная скульптура библейского царя 

Lenta.ru 48 минут назад
Фото: Фото: Ilan Ben Zion / AP
Израильские археологи обнаружили скульптуру головы неизвестного царя, возраст которой достигает трех тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Артефакт был найден в 2017 году во время раскопок на городище Абель Бейт-Маака, расположенного к югу от границы Израиля и Ливана, недалеко от города Метула. В IX веке до нашей эры это место находилось между Арамейским Дамаском, финикийским городом Сур и Израильским царством со столицей Шомрон. Скульптура высотой пять сантиметров изготовлена из фаянса, который широко использовался в Древнем Египте и на Ближнем Востоке в качестве материала для украшений.
По словам ученых, артефакт изображает ближневосточного семитского царя, на что указывает характерная прическа: волосы зачесаны назад и удерживаются диадемой, а уши закрывают толстые локоны. Известно, что древние египтяне подобным образом изображали людей, живущих по соседству на Востоке. Однако исследователи не знают точно, какой именно царь запечатлен в скульптуре, предполагая, что это может быть один из пяти правителей — Бар-Хадад или Азаил, что правили в Дамаске, Ахав или Иегу (Израиль) или Итобаал (Сур).
Известно, что в Книге Царей упоминается нападение Бар-Хадада на Абель Бейт-Маака, когда арамейский царь устроил поход на Израильское царство.
По мнению ученых, голова может быть лишь частью статуи. Археологи собираются возобновить раскопки в этом месяце, чтобы найти новые артефакты.
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