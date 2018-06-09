Почему «баба-ягодка опять»?

«Баба-ягодка опять»: в чём суть выражения

Филологи считают, что в поговорке про сорокапятилетнюю «бабу» русский фольклор отразил не только особенности женского поведения в зрелом возрасте, но и особенности русской природы, феномен короткого бабьего лета, которое наступает после первых заморозков.

В это короткое время тепла могут снова начать цвести осенние цветы, и даже самые кислые и терпкие ягоды после первых морозов становятся необыкновенно сладкими и сочными.

Это просто «бабье лето»?

Откуда появилось название «бабье лето», неизвестно, возможно, в это время деревенские женщины на короткое время освобождались от тяжелого крестьянского труда, поскольку полевые заботы уже заканчивались, домашние заготовки, которые была обязана сделать каждая рачительная хозяйка — тоже, а другие хлопоты еще не начинались. Время отдыха было коротким, и после наступления холодов хозяйки начинали прясть и ткать, шили новую одежду.

Однако в старину люди были наблюдательны, и поговорку про то, что зрелая, сорокапятилетняя женщина «снова ягодка» (очевидно, та самая, сладкая, чуть подмороженная), придумали не зря.

Женщина на Руси замуж выходила рано — в 15–16 лет, а к 45 годам она уже имела вполне взрослых детей, которые жили самостоятельно да еще и помогали матери; имела уважение в собственной семье и у соседей; а также была при ней и любовь мужа — ведь состариться она еще не успевала. А значит, в жизни женщины наступал короткий период «бабьего лета» — время спокойствия, отсутствия тяжелых хлопот и забот, время, которое можно было посвятить себе, своему здоровью и своим чувствам.

Американцы знают: во всем виновата физиология

Однако не только внешние факторы заставляют женщину в этом возрасте становиться «ягодкой». Американские психологи из Техасского университета Дэвид Басс , Хайме Конфер, Кэри Гэтц и Джудит Истон решили изучить этот вопрос и опубликовывали результаты своих исследований в научном журнале Personality and Individual Differences.

Согласно выводам американцев, женщины бальзаковского возраста действительно живут более активной личной жизнью, чем те дамы, которым еще нет тридцати.

Образ распущенной студентки, готовой к приключениям, оказался придуманным голливудским стереотипом, который совершенно не соответствует действительности: в молодом возрасте женщины испытывают страх перед личными отношениями: их сдерживает боязнь беременности, инфекционных болезней, опасения быть обманутой и подсознательная ответственность перед своими еще не рожденными детьми.

А вот зрелых женщин испугать такими вещами трудно — они уже знают, чего стоят, состоялись на работе и более уверены в себе, а потому живут более насыщенной половой жизнью, причем, как одинокие, так и замужние. И если мужчина к этому возрасту уже растратил свои силы, то из-за разности темпераментов могут происходить трагедии и разводы, которые переживают в этом возрасте некоторые супружеские пары.

Играет свою роль в организме зрелых дам некоторое понижение уровня женских гормонов и увеличение уровня мужских, что оказывает влияние на поведение: забеременеть в этом возрасте труднее, и женщина, подсознательно стремясь наверстать уходящее, начинает испытывать больший сексуальный аппетит, нежели ранее: замужняя становится более требовательна к мужу, а одинокая легче идет на знакомства, чаще и легче меняет партнеров.

Бабье лето — это состояние души

Российские психологи считают, что физиология объясняет не все. Главным фактором становится смена ценностей и переосмысление жизни. Проведенные российским психологом Натальей Леонтьевной Сомовой исследования особенностей переживания кризиса среднего возраста у мужчин и женщин выявили, что женщины в возрасте 40–45 лет на 20% чаще, чем мужчины, испытывают беспокойство, думая о своем будущем (86% против 66%), 73% жалеют о том, что чего-то не достигли в жизни (у мужчин об упущенных возможностях жалеют лишь 38%).

Страх перед будущей старостью и дряхлостью испытывают только 29% мужчин, в то время как среди женщин этот вопрос мучает 60% опрошенных. 80% женщин понимают, что стали более ранимы и беззащитны перед окружающим миром, и почти 70% испытывают эмоциональный дискомфорт, в то время, как среди мужчин подобные чувства переживают лишь 23% и 38% соответственно.

Больше половины женщин в это время понимают, что, возможно, ошиблись в выборе жизненного пути, и почти все (96%) ощущают, что сделано еще далеко не все (у мужчин о выборе пути жалеют только 19%, и еще 57% считают, что многое еще не сделано).

Существуют и специфические женские переживания: 80% дам озабочены старением внешности, почти половина из них не удовлетворены карьерой, при этом больше 70% искренне думают, что еще многого могут добиться, 60% готовы кардинально поменять жизнь и начинают совершать необдуманные поступки, а 40% даже готовы начать новую карьеру с нуля.

Сомова делает вывод, что женщины бальзаковского возраста более открыты для нового, чем их сверстники-мужчины, но довольно уязвимы, очень чувствительны, склонны к самоедству. При этом они честны сами с собой, а главным для них становится сфера личной жизни и новые знания: любовь, близость с мужем или новые отношения, путешествия, расширение кругозора, чтение, посещение спектаклей и выставок, а то и появление новых творческих хобби.

Чтобы легче пережить этот период, надо понимать и осознавать, что происходит с самой женщиной и с ее семейной жизнью, необходимо перестать сравнивать себя с молоденькими девушками и ни в коем случае не тянуться к ним — этот поезд уже ушел.

Стоит помнить, что у женщин в 45 есть свои преимущества — опыт, ум, мудрость, знания и навыки. Социальная программа уже выполнена: дети взрослые, и женщина вступает в тот период жизни, когда она вольна выбирать — посвятить ли себя личной жизни, попробовать ли начать новое дело или постараться совместить одно и другое.