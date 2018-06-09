Молниеносность освоения Сибири подтверждена

По следам Ермака: ученые подтвердили молниеносность освоения Сибири

Двигаясь по следам сибирских первопроходцев, археологи Тюменского государственного университета исследовали их стоянку на Карачинском острове (Нижнее Притоболье) и подтвердили высокую скорость похода.

Фигура Ермака известна каждому россиянину, а значимость Сибирского похода подчеркивают целое множество летописей и других литературных источников. Но сами по себе они не могут дать точный ответ на вопрос о деталях похода, его количественном и качественном составе. Поэтому ученые активно развивают системные археологические исследования в данном направлении.

Проверяя летописные сведения о зимовке отряда Ермака на Карачинском острове в пойме реки Тобол (Западная Сибирь), экспедиция Тюменского государственного университета провела на этом месте раскопки землянки, окруженной рвом. Землянка двухметровой глубины состояла из двух срубных помещений, в которых уцелели четыре нижних венца срубов. В центральной части дома с восточной стороны печи зафиксированы остатки погреба. Постройка существовала недолго, так как пространство вокруг жилища не было освоено. Об этом свидетельствует и малое количество бытового мусора с кухонными отбросами.

Кроме того, археологи нашли русскую утварь, точило, керамический скребок, шлаки и куски металла. Обожженные участки на бревнах срубов показали, что землянка горела, после чего была отремонтирована и еще какое-то небольшое время служила по назначению.

Методом AMS в лаборатории Университета Аризоны ( США ) по целлюлозе из двух образцов древесины постройка датирована серединой XVII века. Тогда как поход Ермака пришелся, как известно, на 1581–1585 гг.

Анализ почвы выявил особенности содержания химических элементов в погребенной и современной почвах. Эти "улики" доказали интенсивное использование острова для содержания скота (еще до строительства) и ремесленные занятия жителей. В частности, они ремонтировали инвентарь, вооружение.

"Исходя из датировки наших находок XVII веком, мы полагаем, что Ермак там не зимовал", — прокомментировала руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор ТюмГУ Наталья Матвеева.

По ее мнению, здесь останавливались другие русские первопроходцы, память о которых соединилась у местного населения с преданием о Ермаке. Эти данные свидетельствуют в пользу версии о двухмесячном походе казаков от Строгановских городков до столицы Сибирского ханства без зимовки.

"Такой ход военной кампании представляется наиболее тактически оправданным в условиях слабого сопротивления татарских сил, раздробленных участием войска Маметкула в набеге на Приуралье", — предположила Матвеева.