Испытание квантовой передачи данных с МКС в России планируется провести через три года

ИННОПОЛИС / Республика Татарстан /, 8 июня. / ТАСС /. Испытания передачи данных при помощи квантовой криптографии (распределения ключей шифрования) с Международной космической станции (МКС) на Землю планируется провести через три года в России . Об этом сообщил заместитель генерального директора-руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018).

"Мы сейчас, как фонд, вместе с Роскосмосом готовим проект по испытанию системы распыления [квантового] криптографического ключа с космического аппарата, с МКС. Ожидаем, что года через три появится демонстрационный образец, который позволит проверить работоспособность технологии и технологические пределы и по скорости, по искажению и так далее", — сказал он.

Гарбук добавил, что для успешного развития технологий квантовой передачи данных необходимо разрабатывать ретрансляторы квантовых сигналов. По его словам, квантовый ключ, состоящий из фотонов, «затухает», то есть его можно передать только на 100-150 км. «поэтому принципиальным вопросом является создание квантовых ретрансляторов, которые позволяют воспроизводить, ретранслировать дальше квантовые состояния и передавать дальше, на следующие 100-150 км», — отметил он.

Также Гарбук напомнил, что в 2017 году в Китае в первые в истории прошла успешная передача данных со спутника на Землю при помощи квантовой криптографии. Считается, что квантовая криптография — метод, теоретически исключающий возможность несанкционированного доступа к посылаемой информации.

Квантовая криптография основана на принципах поведения элементарных частиц, у которых невозможно изменить один из параметров, при этом не исказив другой. Если электронное сообщение закодировать с учетом этих свойств, то любая несанкционированная попытка подключиться и увидеть эту информацию приведет к ее изменению. В результате нарушитель не сможет прочитать перехваченное сообщение, а получатель способен понять по количеству искажений на канале связи, что подвергся атаке злоумышленников.

Конференция по вопросам цифровой экономики «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Иннополисе с 6 по 8 июня. Планируется, что за эти дни конференцию посетят свыше 6,5 тыс. человек, выступят более чем 200 спикеров, среди которых руководители федеральных, региональных ведомств, представители крупного бизнеса и стартапов, частные инвесторы и представители государственных институтов развития, предприниматели-практики и представители научного сообщества. Основными темами конференции станут мировые технологические тренды — от нейротехнологий и искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности до промышленного интернета и квантовой технологии.