Эксперимент NOvA представил убедительные доказательства осцилляций антинейтрино

На конференции Нейтрино-2018 (Гайдельберг, Германия ) коллаборация представила первые результаты, полученные с пучком мюонных антинейтрино, согласно которым мюонные антинейтрино осциллируют в электронные. Такие переходы никогда ранее не наблюдались с большой достоверностью.

Коллаборация NOvA использует самые мощные в мире пучки нейтрино и антинейтрино, которые генерируются в Фермилабе ( США ). В этом эксперименте используется два больших детектора частиц — меньший в Фермилабе вблизи источника нейтрино и намного больший на расстоянии более 800 км для измерения потоков мюонных и электронных нейтрино и антинейтрино.

В эксперименте NOvA осцилляции мюонных антинейтрино в электронные начали изучать в феврале 2017 года. Если бы антинейтрино не осциллировало, то ученые зарегистрировали бы на дальнем детекторе только пять событий-кандидатов на взаимодействие электронных антинейтрино. Однако, после анализа данных они обнаружили 18 событий, убедительно доказав, что мюонные антинейтрино осциллируют в электронные. Кроме того, с 2014 по 2017 годы в эксперименте на дальнем детекторе было зарегистрировано 58 событий от взаимодействия электронных нейтрино, которые появились в результате осцилляций мюонных нейтрино.

«Пучки антинейтрино генерировать гораздо сложнее, чем нейтринные пучки и антинейтрино с меньшей вероятностью взаимодействует в детекторе», — сказал Питер Шанахан из Фермилаба, сопредседатель коллаборации NOvA. «Этот первый набор данных является только частью нашей основной научной программы и то что мы наблюдаем число событий, которое намного больше чем мы ожидали в отсутствии осцилляций, демонстрирует влияние мощного пучка частиц, генерированного в Фермилабе, на нашу возможность изучать свойства нейтрино и антинейтрино.»

Переходы мюонных антинейтрино в электронные с большой достоверностью впервые зарегистрированы коллаборацией NOvA, хотя еще в 2017 году в эксперименте Т2К ( Япония ) наблюдали указания на эффекты, связанные с осцилляциями мюонных антинейтрино в электронные. Ученые из NOvA и Т2К коллабораций в ближайшие годы будут работать над совместным анализом своих данных. Основной целью эксперимента NOvA является измерение и сравнение вероятностей осцилляций мюонных нейтрино и антинейтрино в электронные. Точные измерения этих вероятностей позволит ученым определить какой из трех типов нейтрино является самым легким, а какой самым тяжелым, т. е. определить иерархию масс нейтрино.