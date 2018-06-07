В останках древнего животного нашли опасную инфекцию

Группа исследователей из Польши США обнаружила следы туберкулеза в останках морской рептилии, жившей 245 миллионов лет назад в мезозойскую эру. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Кости ящера Proneusticosaurus silesiacus были найдены в карьере у польского города Гоголин , рядом с границей с Чехией . Животное относится к кладе завроптеригий — рептилий, для многих из которых были характерны длинные шеи. У данного вида, жившего в середине триасового периода, был плоский череп и длинные округлые зубы. На ребрах существа исследователи обнаружили отметины, обычно наблюдаемые у больных туберкулезом, возбудителем которого является бактерия Mycobacterium tuberculosis.

Палеонтологи проверили другие возможные причины патологических изменений в костях рептилии, включая переломы, цингу, грибковые инфеции и рак, однако туберкулез остался самым вероятным вариантом. Кроме того, исследователи полагают, что на фоне инфекции у рептилии развилась пневмония, которая и привела к появлению отметин.

До этого открытия самым ранним свидетельством существования инфекции были останки сумчатого животного, жившего три миллиона лет назад.