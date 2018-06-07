Риск близорукости вырастает по мере получения образования

Очередное исследование подтвердило хорошо известный многим факт о том, что образование увеличивает риск близорукости.

На протяжении целого века наблюдательные исследования обнаруживали у высокообразованных людей большую распространенность близорукости. А это доказывало, что чем больше времени дети тратят на занятия, тем чаще у них возникает потребность в ношении очков. У людей с высшим образованием уровень близорукости в среднем значительно выше, чем у людей со средним или неполным средним образованием.

Этот факт был подтвержден в ходе очередного исследования ученых из Университета Бристоля. Они выяснили, что на каждый дополнительный год, который человек тратит на получение образования, уровень близорукости вырастает на 0,27 диоптрий. Это значит, что если человек после школы заканчивает еще и университет и тратит таким образом на обучение 17 лет, то у него уровень близорукости будет на одну диоптрию выше, чем у его ровесника, который после школы больше нигде не учился. Разница в тяжести близорукости достаточна для того, чтобы говорить о существующей связи.

Это первое авторитетное исследование, которое выявило убедительные доказательства того, что уровень близорукости зависит от количества времени, которое тратится на получение образования. С учетом того, насколько мощно близорукость распространяется сейчас по нашей планете и каких затрат она требует от людей и государств, результаты данного исследования могут иметь практическое значение.