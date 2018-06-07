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Исследование: риск близорукости вырастает по мере получения образования
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Исследование: риск близорукости вырастает по мере получения образования 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Британские исследователи выяснили, что получение высшего образования может привести к близорукости, пишет «Собеседник».
Учёные из Университета Бристоля выяснили, что на каждый дополнительный год, который человек тратит на получение образования, уровень близорукости вырастает на 0,27 диоптрий.
Это значит, что если человек после школы заканчивает еще и университет и тратит таким образом на обучение 17 лет, то у него уровень близорукости будет на одну диоптрию выше, чем у его ровесника, который после школы больше нигде не учился. Разница в тяжести близорукости достаточна для того, чтобы говорить о существующей связи.
Авторы утверждают, что результаты их работы — доказательство причинно-следственной связи, и именно предрасположенность к получению высшего образования приводит к ухудшению зрения, а не наоборот. Высшее образование, таким образом, можно рассматривать в качестве фактора риска развития близорукости.
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