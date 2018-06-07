«Роскосмос» впервые показал отделение «Союза» 

6 июня 2018 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09». Спустя восемь минут произошло отделение корабля от носителя. Корпорация «Роскосмос» впервые продемонстрировала процесс отделения «Союза» от третьей ступени ракеты-носителя. «Роскосмос» отрабатывала методы визуального слежения за космическими полётами. Сейчас корабль находится в автономном полёте к МКС, а на 8 июня запланирована стыковка корабля с Международной космической станцией. На борту корабля находятся три космонавта: россиянин Сергей Прокопьев, командир экипажа, астронавт NASA Серена Ауньён, врач и инженер, и германский астронавт Александер Герст, представляющий Европейское космическое агентство. Экипаж пробудет на орбите 187 суток и проведёт ряд экспериментов, в том числе с выходом в открытый космос.