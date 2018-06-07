Ещё
Феномену в атмосфере Юпитера нашли объяснение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объяснен загадочный феномен в атмосфере Юпитера 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: National Aeronautics & Space Adm / Globallookpress.com
Специалисты НАСА объяснили, почему молнии на Юпитере отличаются от земных аналогов и порождают радиоволны лишь в ограниченном диапазоне частот. Оказалось, что грозы чаще всего возникают на полюсах газового гиганта, и на это влияет дисбаланс внутреннего и поступающего с солнечными лучами тепла. Об этом сообщает издание Phys.org.
Известно, что все грозы порождают радиосигналы, однако в течение почти 40 лет молнии на Юпитере регистрировались либо визуально, либо только в килогерцовом диапазоне радиоволн, но не в мегагерцовом, характерном для земных разрядов.
С 2016 года межпланетная автоматическая станция Juno, изучающая атмосферу газового гиганта на полярной орбите, зафиксировала 377 разрядов с помощью микроволнового радиометра, способного улавливать электромагнитные волны широкого диапазона. Эти вспышки порождали радиоволны в мегагерцовом и гигагерцовом диапазонах, что доказало их схожесть с грозами на Земле.
Однако на Юпитере почти вся грозовая активность локализована на полюсах, тогда как на Земле молнии чаще возникают на экваторе. Последнее объясняется тем, что тропические и экваториальные широты на Земле получают от Солнца больше тепла, чем области умеренного и полярного климата. В результате теплый влажный воздух поднимается через конвекцию, порождая частые грозы.
Однако Юпитер получает от Солнца в 25 раз меньшее количество тепла, чем Земля, но в то же время выделяет огромное количество внутренней тепловой энергии. На экваторе создается баланс между последней и поступающей извне радиацией, что препятствует конвекции. На полюсах теплые газы свободно поднимаются, создавая условия для обильных гроз.
Последние новости
Раскрыты планы по приему Украины в НАТО Ефремов: Крымский мост надо отдать Украине Раскрыты причины роста цен на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь47
Россияне сломя голову бросились инвестировать сбережения140
Украинцы присоединились к скандалу с Ефремовым82
Захарченко могут вернуть миллиарды187
Россиянам добавят еще один выходной113
Видео
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:37
Россиянам добавят еще один выходной
Общество Социология
06:22
Москвич не смог изнасиловать трёх женщин за одну ночь
Криминал Происшествия
00:29
Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина
Политика Социология
00:02
«Писсия?»: CNN не смог написать «Россия»
В мире США
00:36
Британцы избавились от улики по делу Скрипалей
В мире
04:28
Многодетным предложили беспрецедентные льготы
Личный счет Общество
01:26
В Одессе избили американского певца
Происшествия
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение