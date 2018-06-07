Ещё
Учёные рассказали, чем опасен слишком долгий или короткий сон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учёные рассказали, чем опасен слишком долгий или короткий сон 

Клопс.Ru 28 минут назад
Фото: Клопс.Ru
Слишком короткий или чересчур длинный сон опасен для здоровья. К такому выводу пришли учёные, десять лет наблюдавшие за 1517 добровольцами, сообщает "РИА Новости".
Исследования показали, что если спать слишком много или недостаточно, то повышается риск развития деменции и преждевременной смерти в возрасте старше шестидесяти лет. Критическими для здоровья стали менее пяти часов или больше десяти часов сна в сутки.
Открытие принадлежит японским учёным. За десять лет исследования из 1517 добровольцев, которые уделяли недостаточно внимания сну или, наоборот, слишком много, у 294 человек развилось слабоумие, а 282 — умерли.
Клопс.Ru: последние новости
Учёные объяснили, почему ураганы становятся всё мощней Российские инженеры разработали градусник с Bluetooth Учёные нашли автономный "второй мозг" в кишечнике человека
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН275
Ефремова уличили в нарушении закона222
Россиянам добавят еще один выходной71
«Ким Чен Ын на коленях умолял о встрече с Трампом»2
Эксперты шокированы подробностями в тайне перевала Дятлова28
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Другое
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
00:35
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение