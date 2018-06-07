Учёные рассказали, чем опасен слишком долгий или короткий сон

Слишком короткий или чересчур длинный сон опасен для здоровья. К такому выводу пришли учёные, десять лет наблюдавшие за 1517 добровольцами, сообщает "РИА Новости"

Исследования показали, что если спать слишком много или недостаточно, то повышается риск развития деменции и преждевременной смерти в возрасте старше шестидесяти лет. Критическими для здоровья стали менее пяти часов или больше десяти часов сна в сутки.

Открытие принадлежит японским учёным. За десять лет исследования из 1517 добровольцев, которые уделяли недостаточно внимания сну или, наоборот, слишком много, у 294 человек развилось слабоумие, а 282 — умерли.