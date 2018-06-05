Медведев обсудил с главой РАН проект «Наука»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой РАН Александром Сергеевым призвал сконцентрировать усилия правительства, министерств науки и образования, а также РАН для реализации национального проекта "Наука".
Научному сообществу предстоит сконцентрировать усилия для реализации национального проекта "Наука", что позволит России войти в пятерку экономически развитых стран мира. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе встречи с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, передает "ТВ Центр".
Из 12 национальных проектов, сформулированных Владимиром Путиным в майском указе, РАН должна принять участие как минимум в пяти. Что касается нацпроекта "Наука", академия должна стать одним из ключевых разработчиков и в дальнейшем координатором общих усилий. Глава РАН и председатель правительства согласились, что необходимо правильным образом скоординировать работу над проектом, реорганизовать систему управления наукой и выбрать единственную траекторию, которая приведет к успеху.
"Нам с вами, я имею в виду и правительство, и министерство науки и высшего образования, в том числе нужно будет подумать, как соединить усилия, чтобы этот национальный приоритет реализовать. Фундаментальная задача — это выбрать приоритеты, которые позволят нам войти в число ведущих стран. Это задача сверхтрудная, но она по силам, я надеюсь, всей нашей стране, конечно, научному сообществу, включая основную часть научного сообщества, которая сконцентрирована в Российской академии наук", — заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.