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Глаза рыб гуппи чернеют от злости
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Глаза рыб гуппи чернеют от злости 

Индикатор 4 часа назад
Фото: Edgar Su/Reuters
Биологи выяснили, что цвет радужных оболочек глаз у популярных аквариумных рыбок гуппи (Poecilia reticulata) может меняться с серебристого на черный в зависимости от настроения. Ученые считают, что это позволяет животным передавать сигнал угрозы в том случае, если они настроены агрессивно. Работа опубликована в журнале Current Biology.
Пресноводные гуппи в естественной среде обитают в Южной Америке и на некоторых соседних островах. Они находятся внизу пищевой пирамиды, на них охотятся многие хищники, да и между собой рыбки часто дерутся за ресурсы. В предыдущих исследованиях было показано, что рыбы с темными глазами ведут себя агрессивнее и занимают доминирующее положение. Однако оставалось неясным, намеренно ли они меняют цвет.
«Экспериментально исследовать расцветку глаз животных может быть очень трудно, поэтому мы изготовили реалистично выглядящих роборыб с глазами различных цветов для того, чтобы изучить реакции настоящих рыб», — поясняет ведущий автор работы Роберт Хиткот из Эксетерского университета в Великобритании. Оказалось, что большая роборыба с черными глазами отпугивала гуппи от еды. В то же время роборыбу с черными глазами, но меньшего, чем у настоящих, размера гуппи атаковали сами.
Авторы считают, что так происходит, потому что черные глаза — сигнал «честной» агрессии. В таком случае животное сигнализирует не только о том, что готово вступить в противоборство с другой особью, но и об обладании чем-то ценным. Именно поэтому гуппа нападали на небольшую роборыбу — они мало сомневались в своей победе и хотели заполучить то, что она скрывала. В природе гуппи не показывают черные глаза большим особям, а только тем, над которыми могут доминировать.
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