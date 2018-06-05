Curiosity провел анализ пород после поломки

Марсоход Curiosity провел первый анализ пород после поломки бура

Ровер Curiosity впервые за последний год успешно проанализировал образец грунта, добытый при помощи починенной буровой установки, сломавшейся в декабре 2016 года, сообщает Лаборатория реактивного движения НАСА

"Научная команда была уверена в том, что инженеры не подведут — мы были настолько в этом убеждены, что мы вернулись назад в ту точку, где мы хотели взять образцы больше года назад. Этот гамбит оправдал себя, и теперь у нас есть один из ключевых кусочков истории Марса, который бы оставался недоступным для нас в другом случае", — заявил Ашвин Васавада (Ashwin Vasavada), руководитель миссии Curiosity.

В декабре 2016 года произошел сбой в роботизированной руке Curiosity, связанный с буровой установкой, ключевой частью химической лаборатории SAM. Во время забора образца пород, седьмого по счету за все время работы Curiosity на Марсе, ровер передал на Землю сигнал о сбое в работе механизма, который должен вытягивать сверло бура из "руки" марсохода во время бурения, и втягивать его обратно после завершения этой операции.

Осенью прошлого года инженерная команда нашла остроумное решение для этой проблемы — они отказались от использования двигателя бура, втягивающего механизма и связанных с ним стабилизаторов, переложив все эти задачи на высокотехнологичную "руку" марсохода, на которой установлен еще более продвинутый комплекс двигателей.

В конце мая этого года инженеры дали добро на проведение "полевых испытаний" бура, первой "жертвой" которого стал булыжник, получивший имя "Дулут". Прослойки глины и других осадочных пород, сохранившиеся внутри этого камня, как отмечает Васавада, заставили руководство миссии вернуться к нему, несмотря на то, что за время починки бура марсоход продвинулся на несколько сотен метров в сторону вершины горы Шарп.

Успешно пробурив этот кусок пород, инженеры и ученые начали решать следующую проблему, возникшую в результате поломки стандартного бурового механизма — им пришлось придумать новую систему доставки образцов в основную часть SAM.

Раньше марсоход просто "погружал" сверло внутрь лаборатории и стряхивал его, получая кучки пыли с четко заданной массой и объемом. Теперь ученые вынуждены проводить подобную процедуру вручную, устраивая своеобразный "пыльный дождь" над входным отверстием SAM и на глаз замеряя то, как много пыли попадает в приемник образцов.

Подобная методика, как отмечает Васавада, хорошо работала на Земле во время экспериментов с копией Curiosity. Тем не менее, научная команда не была до конца уверена в том, что она сработает на Марсе с его чрезвычайно разреженной атмосферой. Попадание чрезмерного количества пыли внутрь приемника могло вывести его из строя, а небольшая масса образцов сделала бы их бесполезными с научной точки зрения.

Их страхи были развеяны в конце прошлой недели, когда им удалось успешно перенести часть раздробленного "Дулута" внутрь химической лаборатории, используя двигатели "руки" марсохода и обновленную программу управления ей. Как надеются Васавада и его команда, последующие попытки забора грунта окажутся еще более успешными, что поможет марсоходу полностью восстановить свой научный "репертуар".