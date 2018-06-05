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Создана первая эффективная вакцина от ВИЧ
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Медики создали вакцину, защищающую от 30% штаммов ВИЧ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американские вирусологи создали первую экспериментальную вакцину, прививающую иммунитет к примерно трети штаммам ВИЧ, и проверили ее работу на мышах и макаках, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine.
"Мои коллеги нашли "ахиллесову пяту" в структуре вируса, что позволило им создать новую и потенциально очень сильную вакцину. Это исследование станет первым шагом на пути к созданию безопасной и действительно надежной методики защиты от ВИЧ", — заявил Энтони Фаучи (Anthony Fauci), директор Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций в Бетесде (США).
Вирус иммунодефицита проникает в клетки человека при помощи набора из нескольких белков на поверхности его оболочки. Их структура и устройство защищающего их "щита" из углеводородов меняется с каждым новым поколением ВИЧ, что вынуждает иммунную систему вырабатывать новый набор антител. В подавляющем числе случаев вирус становится победителем в этой "гонке вооружений", и эта же особенность мешает ученым создать вакцину или прививку от ВИЧ.
Как объясняют иммунологи, через 3-4 года после заражения ВИЧ иммунная система человека часто начинает синтезировать так называемые антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. Это мало в чем помогает организму, так как вирус к этому времени уже успеет глубоко проникнуть во все ткани тела и перейти в хроническую стадию.
Питер Квон (Peter Kwong) из Национальных институтов по изучению аллергии и инфекций и его коллеги уже много лет изучают структуру этих антител, пытаясь понять, за какие части ВИЧ они цепляются и как можно заставить организм человека воспроизвести их, не контактируя с "живым" вирусом.
Сделать это, в силу изменчивой структуры ВИЧ и отсутствия полного понимания того, как он проникает в клетки человека, не так просто — в большинстве случаев ученым удавалось создать вакцину, дающую иммунитет к нескольким разновидностям вируса.
Ситуация изменилась два года назад, когда Квон и его коллеги открыли крайне необычное антитело, получившее имя N123-VRC34, в крови одного из носителей вируса. Эта молекула цепляется не за оболочку вируса, а за так называемый "пептид слияния" — особый белок gp41, "склеивающий" мембрану клетки с частицей ВИЧ и позволяющей вирусной РНК проникнуть внутрь нее.
Структура gp41, как отмечают ученые, почти не меняется по сравнению с остальными частями вируса, так как он играет критическую роль в его жизненном цикле. Это натолкнуло биологов на мысль, что подобное антитело можно использовать в качестве базы для вакцины от ВИЧ.
Обработав этими антителами несколько частиц ВИЧ, ученые заморозили их, просветили при помощи ускорителя частиц и выяснили, за какую часть gp41 "цепляется" N123-VRC34. Получив эти данные, биологи вырастили несколько копий этого участка, собранных так, чтобы они максимально раздражали иммунную систему.
Самые эффективные версии этого белка, как показали опыты на мышах и обезьянах, делали их невосприимчивыми к заражению примерно 70 из 208 существующих сегодня штаммов ВИЧ, что пока остается рекордом для вакцин.
Сейчас ученые продолжают модифицировать структуру белков, надеясь повысить эффективность прививки, и ищут новые антитела, взаимодействующие с gp41. Первая версия вакцины начнет проходить клинические испытания, как надеются ученые, во второй следующего года.
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