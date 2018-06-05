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Инженеры разработали градусник с Bluetooth
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Инженеры разработали градусник с Bluetooth 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Специалисты научно-производственного объединения "Орион" (НПО "Орион", входит в состав холдинга "Швабе") разработали цифровые термометры, которые могут синхронизироваться со смартфоном, сообщает пресс-служба "Швабе".
"Инфракрасный термометр, созданный в рамках проекта "Термоскан", измеряет температуру тела пациента за одну секунду и имеет погрешность всего 0,2 градуса Цельсия. Полученную информацию изделие передает на смартфон по каналу Bluetooth. Также разработаны два вида детских термометров с дисплеем и без — оба работают с мобильным приложением. Один из основных достоинств термометра — маленький размер, что позволяет ребенку спать с устройством, не испытывая дискомфорта. При этом родители, установив в приложении нижний и верхний пороговые уровни температуры, в случае их преодоления получат сигнал с телефона". — говорится вы пресс-релизе.
По словам генерального директора НПО "Орион" Евгения Чепурнова, медицина — новое направление для предприятия.
"В частности, широкие возможности для развития представляет рынок термометров, который в России на 93% составляет импорт. Наши изделия этой группы уже получили первые положительные отзывы врачебного сообщества. В ближайшее время мы намерены продолжить активное расширение линейки медицинской продукции", — сказал Чепурнов.
Продажи устройства стартуют в третьем квартале этого года.
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