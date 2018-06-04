Живых глубинных рыб подняли к поверхности океана

Ученые впервые подняли живых глубинных рыб к поверхности океана

Океанологи впервые поймали глубинных рифовых рыб и подняли их к поверхности моря в живом виде, используя своеобразную мобильную "барокамеру". Описание этого путешествия ко дну моря было опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

"Коралловые рифы умирают по всему миру, и поэтому нам крайне важно найти всех необычных и красивых их обитателей, изучение которых поможет нам понять, как их спасти. Наша задача — напомнить всему миру о том, что океан до сих пор скрывает в себе огромные, неизведанные богатства. Эта мысль должна вдохновлять нас на их спасение для следующих поколений", — заявил Барт Шеппард (Bart Shepherd) из Калифорнийской академии наук (США).

За последние годы, благодаря многочисленным погружениям роботов-батискафов в Марианскую впадину и в другие глубоководные желобы, океанологи обнаружили десятки новых видов рыб, живущих на очень больших глубинах и обладающих крайне необычными чертами, в том числе самой разнообразной "подсветкой".

Многие из этих глубоководных обитателей морей сегодня остаются загадкой для ученых, так как они погибают при попытке поднять их к поверхности моря из-за резкого перепада давления или каких-то других различий между глубинными и верхними слоями моря. В некоторых случаях натуралисты обходят эту проблему, прокалывая плавательный пузырь рыбе, однако чаще всего эта "процедура" не завершается ничем хорошим для нее.

Шепард и его коллеги решили эту проблему, создав своеобразную обратную версию барокамеры, которая помогает приспособиться к атмосферному давлению не аквалангистам, а рыбам, которых они поднимают с глубин прямо внутри подобного устройства.

Несмотря на достаточно сложное устройство, работает она просто — океанолог "зачерпывает" воду вместе с рыбой в специальную колбу, и вкручивает ее в барокамеру. Внутри этой камеры находится система клапанов, постепенно снижающая давление воды в колбе, и пузырь воздуха. Он защищает ее "пассажиров" от гибели благодаря тому, что воздух расширяется по мере всплытия аквалангистов и поддерживает постоянное давление внутри нее.

островов Вануату, Используя эту камеру, ученые совершили несколько десятков погружений к глубинным коралловым рифам, расположенным на глубине в 100-150 метров у берегов Филиппин Палау и Понпеи. Здесь им удалось поймать 170 особей ранее неизвестных видов рыб, подавляющее большинство которых — 90% — пережило транспортировку к поверхности.

Что интересно, большая часть потерь пришлась на представителей трех конкретных семейств глубинных рыб. Как предполагают океанологи, это может быть связано как с физиологическими особенностями этих рыб, такими как сильная реакция на сдвиги в температуре и в давлении, так и с "некачественным" составом воды, собранной из глубины вместе с ними.

В ближайшее время ученые приступят к детальному изучению их "улова" и оценке видового разнообразия глубинных коралловых рифов. Впоследствии, рыбы будут отправлены в специализированный аквариум в Калифорнии, где они будут жить в условиях, близких к природным, и при этом радовать глаз посетителей.