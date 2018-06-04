Россия испытает возвращаемую ракету в 2022 году

В 2022 году в России должны будут пройти первые испытания многоразовой космической ракеты, способной возвращаться на Землю. По словам главы проектной группы Фонда перспективных исследований Бориса Сатовского, программа предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте в 60 км и ее возвращение с посадкой.

Аванпроект возвращаемого ракетного блока уже завершен, добавил Сатовский: рабочая системная схема предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя, находящейся на высоте от 59 до 66 километров. После этого блок должен будет вернуться в район запуска и приземлиться на обычную взлетно-посадочную полосу космодрома.

«В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», — раскрыл детали проекта исследователь.

Ракета предназначается для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки до 600 кг. Стоимость вывода в случае успешной реализации проекта будет снижена в 1,5–2 раза в сравнении с аналогичными ракетами сверхлегкого класса.

Управляемые блоки ракеты рассчитаны на 50 полетов без замены маршевых двигателей, которые работают на криогенном топливе из жидкого кислорода и сжиженного метана.

Проектировщики ракеты использовали наработки проекта многоразового ускорителя «Байкал»: был использован задел по возвращаемым ступеням, сравнению альтернативных компоновок аэродинамики. Кроме того, ученые рассчитали газодинамику и теплообмен на возвратной траектории. Фактически, отметил Сатовский, проект технологически готов к созданию демонстратора.

Напомним, что в конце декабря 2017 года бывший тогда главой госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров заявил, что достижения компании SpaceX и ее основателя Илона Маска «безусловно» заставляют «Роскосмос» работать.

Таким образом он прокомментировал успешный повторный запуск и посадку первой ступени ракеты Falcon 9. «Это очень важный шаг, мы искренне поздравляем коллегу с этим замечательным достижением», — подчеркнул глава госкорпорации.

Комаров отметил, что «Роскосмос» также будет «использовать возможности возвращаемых составных частей ракеты». Тем не менее, по его словам, для начала нужно проанализировать экономическую эффективность такого подхода.

Пока же Россия может лишь успешно возвращать целыми и невредимыми самих космонавтов — так, 3 июня 2018 года спускаемый аппарат «Союза МС-07» с членами экипажа Международной космической станции совершил успешную посадку

Посадка состоялась в 15:39 мск, а отстыковался от МКС аппарат в 12:16. За три часа до возвращения на Землю спускающиеся космонавты попрощались со сменившей их группой исследователей.

Капсула «Союза» включила торможение в 14:48, спустя почти 30 минут космический аппарат вошел в плотные слои земной атмосферы, а еще через 9 минут был открыт основной парашют: посадка произошла в вертикальном положении.

Незамедлительно, после приземления аппарата к месту посадки из Жезкагана отправилось звено из 8-ми вертолетов Ми-8 и поисково-спасательный отряд из четырех эвакуационных машин-амфибий. Представитель ЦУП заявил, что спасатели помогли космонавтам выбраться из капсулы и ступить на поверхность планеты.

Сейчас на МКС находится и будет работать 56-я по счету экспедиция: во главе экипажа стоит американец из NASA Эндрю Фойстл, вместе с ним прилетели другой астронавт из NASA Ричард Арнолд и космонавт Роскосмоса Олег Артемьев . Послезавтра, 6 июня, на космическом корабле «Союз МС-09» с космодрома Байконур на МКС отправится еще один российско-американско-германский экипаж.

Напомним, что еще в конце февраля 2018 года стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа планирует превратить Международную космическую станцию в частное предприятие на коммерческой основе, передав ее в руки бизнесменов. В итоге МКС, по мнению администрации американского лидера, превратится в «объект недвижимости на околоземной орбите».

Согласно американским планам, финансирование МКС по линии NASA будет прекращено после 2024 года. Однако при этом Национальное управление по аэронавтике не собирается отказываться от орбитальной станции.