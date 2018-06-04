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«Протон» отправили на Байконур
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На Байконур отправили ракету «Протон-М» для запуска спутников Минобороны 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: официальная страница "Роскосмос" в сети вКонтакте
Ракета-носитель "Протон-М" тяжелого класса отправлена на космодром "Байконур" для подготовки к выводу на орбиту спутников Минобороны, говорится в сообщении Центра имени Хруничева.
"Центр Хруничева отгрузил и отправил на космодром "Байконур" блоки ракеты-носителя "Протон-М", разгонный блок "Бриз-М" и головной обтекатель. Данная ракета-носитель предназначена для запуска полезной нагрузки в интересах министерства обороны РФ", — отмечается в сообщении.
"Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева" является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", разгонных блоков серии "Бриз" и семейства "Ангара". Центр Хруничева является владельцем контрольного пакета акций компании International Launch Services — ILS, (город Рестон), США. ILS принадлежит эксклюзивное право на маркетинг и коммерческую эксплуатацию "Протона".
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