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Первые хищники на Земле рожали детенышей-убийц
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Первые хищники-гиганты на Земле рожали детенышей-убийц 

Индикатор 1 час назад
Фото: SCIENCE CHINA PRESS
Крошечные детеныши крупнейших животных, живших на Земле полмиллиарда лет назад, тоже были совершенными убийцами. Об этом свидетельствуют находки китайских палеонтологов. Открытие опубликовано в издании National Science Review.
Хищник Lyrarapax unguispinus относился к группе радиодонтов («лучевые зубы») и представлял собой фантасмагорическое животное: он был вооружены большими, колющими (или захватывающими) придатками в передней части головы и круглым ртом с длинными острыми зубами. Достигающий в длину более метра, он был самым большим животным, плававшим в раннекембрийском океане около 518 миллионов лет назад.
До недавних пор не было найдено остатков детенышей этих животных, однако группе Цзянни Лю из Северо-Западного университета Сианя в Китае повезло: они сумели найти и описать почти полный образец юного радиодонта. Реконструкция облика этого детеныша показывает, что 18-миллиметровый детеныш уже был полностью «вооруженной» копией своих родителей, превосходящих его по размеру в 50 раз.
Эта находка вносит новые штрихи в картину так называемого кембрийского взрыва — бурного видообразования, происходившего полмиллиарда лет назад. Дело в том, что поскольку эти животные были очень опасны и в своем юном возрасте, то они заставляли и мелкую кембрийскую фауну как-то приспосабливаться к ситуации, развивая защитные способности — или вымирать.
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