В Туве начнет работу комплексная археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг 

Освещать экспедицию будет съемочная группа телеканала «Звезда».
В Республике Тыва начнет работу комплексная археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг.
Cпециалисты экспедиционного центра, волонтеры РГО, а также ученые из института истории материальной культуры РАН готовятся к вылету в город Кызыл на военно-транспортном самолете Ил-76МД.
Освещать экспедицию будет съемочная группа телеканала «Звезда». С собой исследователи везут необходимую для перемещения в труднопроходимых районах технику — болотоход и лодки. Курган, по предварительным данным, относится к 9 веку до н.э.