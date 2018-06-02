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В Туве начнет работу комплексная археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг
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В Туве начнет работу комплексная археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Освещать экспедицию будет съемочная группа телеканала «Звезда».
В Республике Тыва начнет работу комплексная археолого-географическая экспедиция по исследованию кургана Туннуг.
Cпециалисты экспедиционного центра, волонтеры РГО, а также ученые из института истории материальной культуры РАН готовятся к вылету в город Кызыл на военно-транспортном самолете Ил-76МД.
Освещать экспедицию будет съемочная группа телеканала «Звезда». С собой исследователи везут необходимую для перемещения в труднопроходимых районах технику — болотоход и лодки. Курган, по предварительным данным, относится к 9 веку до н.э.
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