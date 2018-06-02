Серотонин увеличил время ожидания награды у мышей

Терпение грызунов продлевалось только в том случае, когда вероятность награды составляла не менее 75 процентов.

Серотонин — нейромедиатор в мозге млекопитающих, который влияет на целый ряд поведенческих функций: сон, сексуальное влечение, спонтанность и многое другое. Биологи из Института науки и технологии Окинавы (OIST) узнали, как это вещество сказывается на терпении мышей.

Они провели эксперимент с тестом на ожидание награды. Грызуны просовывали мордочки в специальные отверстия, где им с определенной долей вероятности выпадала еда после небольшой отсрочки. Затем ученые генетически модифицировали нейроны дорзального ядра (DRN) — части переднего мозга, ответственной за выработку серотонина. Клетки начали продуцировать светочувствительный белок, который активировался мозговым имплантатом, испускающим свет. Таким образом специалисты могли увеличивать количество серотонина.

Они интересовались, повлияет ли объем вещества на время ожидания награды. Когда вероятность вознаграждения составляла 75 процентов, модифицированные мыши дольше ждали еду по сравнению с контрольной группой. Однако, когда вероятность снижалась до 50 и 25 процентов, увеличение серотонина не влияло на терпение мышей.

Место расположения оптических волокон в DRN / Nature Communications

Один из авторов работы Кацухико Миядзаки (Katsuhiko Miyazaki) прокомментировал результаты:

«Эффект терпения проявляется только тогда, когда мышь думает, что вероятность награды высока. Серотонин использовали и раньше во многих фармакологических исследованиях, но его роль в поведении еще не до конца ясна».

В прошлом году японские ученые обнаружили, что агонист 5-HT3R-рецепторов превосходит антидепрессантные свойства селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) флуоксетина в рамках терапии депрессии у мышей.