Что чувствуют дельфины в неволе?

Французские ученые выяснили, какие чувства испытывают дельфины, находясь в неволе. Исследование проходило в морском парке недалеко от Парижа, сообщает Русская служба ВВС.

Исследователи пришли к выводу, что больше всего животные ждали общения со знакомым им человеком. В результатах исследования говорится, что лучшая связь человека и животного означает лучшее состояние для второго.

Биологи тестировали три вида активности. Например, наблюдали за животными, когда они оставались одни, затем, когда с дельфинами занимался тренер, а также добавляли игрушки в бассейн к животным. Больше всего дельфины радовались взаимодействию со знакомым человеком.

Например, дельфины показывали так называемый «шпионский прыжок» — выглядывали из воды по направлению, откуда обычно приходили тренеры.

Ученые считают, что исследование скорее поможет улучшить жизни тысяч дельфинов в дельфинариуме, нежели позволит решить, правильно или нет держать дельфинов в неволе. Как говорят некоторые из исследователей, дикие дельфины могут быть счастливее в дикой природе, а рожденные в неволе — гораздо счастливее в неволе.