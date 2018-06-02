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Что чувствуют дельфины в неволе?
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Что чувствуют дельфины в неволе? 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Французские ученые выяснили, какие чувства испытывают дельфины, находясь в неволе. Исследование проходило в морском парке недалеко от Парижа, сообщает Русская служба ВВС.
Исследователи пришли к выводу, что больше всего животные ждали общения со знакомым им человеком. В результатах исследования говорится, что лучшая связь человека и животного означает лучшее состояние для второго.
Биологи тестировали три вида активности. Например, наблюдали за животными, когда они оставались одни, затем, когда с дельфинами занимался тренер, а также добавляли игрушки в бассейн к животным. Больше всего дельфины радовались взаимодействию со знакомым человеком.
Например, дельфины показывали так называемый «шпионский прыжок» — выглядывали из воды по направлению, откуда обычно приходили тренеры.
Ученые считают, что исследование скорее поможет улучшить жизни тысяч дельфинов в дельфинариуме, нежели позволит решить, правильно или нет держать дельфинов в неволе. Как говорят некоторые из исследователей, дикие дельфины могут быть счастливее в дикой природе, а рожденные в неволе — гораздо счастливее в неволе.
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