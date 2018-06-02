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Названы три пути развития человечества
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Названы три пути развития человечества 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: © ESO/M. Kornmesser
Группа астрофизиков во главе с американцем Адамом Франком построила модель развития экзоцивилизации, по которой они выделили три возможных пути развития человечества, пишет журнал The Atlantic.
В модели астрофизиков цивилизация использовала ресурсы для эволюции и расширения. Чем больше ресурсов добывается из недр планеты, тем шире становится популяция, но вместе с тем пропорционально ухудшаются окружающие условия. В итоге среда должна перейти тот рубеж, когда прирост населения станет нестабильным, и оно встанет перед угрозой вымирания.
Поэтому ученые добавили в модель переключатель между двумя видами ресурсов. Так, при первом варианте вырабатывается много энергии, но значительно ухудшается экология. При использовании ресурсов второго типа производство энергии несравнимо больше, но условиям жизни никакого вреда не наносится.
Исследователи выделили три самых вероятных сценария развития.
"Отмирание"
Цивилизация быстро развивалась, используя большие объемы ресурсов, пока не достигла пика популяции для планеты. Затем началось резкое сокращение населения, и оно закончилось только с приходом равновесия, когда планета смогла обеспечить всех оставшихся жителей. В ходе этого процесса 70 процентов обитателей планеты умерли.
"Мягкая посадка"
Экзоцивилизация первоначально двигалась по первому пути, но перед критической точкой начался плавный переход ко второму типу ресурсов, что спасло большую часть населения и сохранило здоровой экологию.
"Полномасштабный крах"
Планетарные условия так быстро ухудшались, что переход уже не смог предотвратить полного вымирания.
Адам Франк отметил, что выбор "слабого" источника топлива не всегда спасал цивилизацию от исчезновения — в некоторых сценариях он только отсрочивал неизбежное.
По его словам, эти модели помогают представить, что ждет человечество в будущем.
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