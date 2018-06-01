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Останки гигантской черепахи обнаружены в Поволжье
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Останки гигантской морской черепахи обнаружены в Поволжье 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: СГТУ им. Ю.А.Гагарина/Максим Архангельский
Палеонтологи Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) обнаружили кости черепа и пластины панциря мезозойской морской черепахи протостеги (Protostega). Это произошло во время масштабных раскопок в Саратовской области.
Протостега — гигантская морская черепаха, которая принадлежит к вымершему меловому семейству Protostegidae, близкому современным кожистым черепахам. Она была описана в 1872 году на основании остатков пластрона, найденных в меловых отложениях Канзаса (США).
Длина протостег составляла от 2 до 3,5 м. Черепаха отличалась крупными размерами черепа, ширина которого была почти равна длине. Питались морские гиганты медузами, моллюсками и водорослями.
Протостега уступала в размерах лишь легендарному архелону (Archelon) — крупнейшей черепахе в истории Земли, которая, как и протостега, принадлежит к протостегидам. Длина архелона достигала 4,6 метров, вес — 2,2 тонн.
"Протостеги были объектом охоты акул и крупных морских ящериц-мозазавров. Следы укусов довольно часто обнаруживают на их пластинах. Участниками экспедиции нашего вуза останки мозазавров также обнаружены", — говорит заведующий кафедрой "Геология и инженерная геоэкология" СГТУ Алексей Иванов.
По словам ученых, обнаруженные на территории Европейской России останки протостеги позволяют существенно дополнить имевшиеся сведения об их ареале. Дело в том, что ранее скелетные остатки таких черепах находили лишь на территории США и Японии. Древние гиганты могли совершать сезонные миграции подобно своим современным собратьям.
"Возможно, протостеги мигрировали на тысячи километров, ориентируясь по магнитному полю Земли, и, как современная черепаха Ридлея, один раз в году откладывали яйца на берегу. Пути их миграции могли лежать через острова, входившие в Поволжский архипелаг", — рассказал исследователь.
Новые данные о меловых морских черепахах Поволжья были представлены Игорем Даниловым (Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург) в совместном докладе с палеонтологами СГТУ на пятом симпозиуме по эволюции черепах, состоявшемся в Японии. Масштабные раскопки скелетных остатков рептилий, населявших территорию Нижнего Поволжья в конце мелового периода, были проведены в начале мая 2018 года. Помимо останков протостеги, обнаружены многочисленные кости мозазавров, плезиозавров и рыб.
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