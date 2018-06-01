Таблица Менделеева может пополниться

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СМИ: в Японии приступают к попыткам получить 119-й элемент таблицы Менделеева 

ТАСС 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Специалисты японского института естественных наук "Рикэн" приступают к полномасштабным попыткам синтезировать новый элемент таблицы Менделеева под номером 119. Для этого они намерены более чем в пять раз повысить возможности имеющегося у них ускорителя частиц, сообщает в пятницу газета Asahi.
Ранее эта же группа успешно получила элемент под номером 113. Он получил название "нихоний" (Ng) — от слова Нихон, как японцы сами именуют свою страну.
В природе естественно существуют элементы таблицы Менделеева только до номера 93. Все остальные вплоть до номера 118 получены путем искусственного синтеза.
118-й элемент носит название "оганесон" (Og). Он получен в России и назван в честь выдающегося физика, академика РАН Юрия Оганесяна.
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