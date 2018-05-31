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Обнаружен древнейший предок всех ящериц и змей
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Палеонтологи обнаружили древнейшего предка всех ящериц и змей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Иллюстрация Davide Bonadonna.
Рептилия, жившая около 240 миллионов лет назад, оказалась древнейшим представителем отряда чешуйчатых, в который входят все ящерицы, змеи и двуходки. При этом она относится не к боковой ветви эволюционного древа группы, а к его стволу, то есть является прямым предком всех современных чешуйчатых. Такой вывод делается в научной статье, опубликованной в журнале Nature командой во главе с Тьягу Симойншем (Tiago Simões) из Университета Альберты в Канаде.
Как поясняют авторы в своей работе, этот отряд наряду с классом птиц является самой разнообразной группой современных четвероногих. К чешуйчатым относится около 10 тысяч ныне живущих видов.
До сих пор древнейшие найденные останки представителей таксона имели возраст 168 миллионов лет. В то же время исследования методом молекулярных часов указывали, что эта эволюционная ветвь обособилась значительно раньше. Этот разрыв в хронологии давно беспокоил специалистов.
Теперь его можно считать заполненным благодаря виду Megachirella wachtleri. Как уточняет издание Live Science, останки этого животного размером с хамелеона были найдены в Итальянских Альпах ещё в 2003 году. Тогда его отнесли к лепидозаврам — рептилиям, не принадлежащим к чешуйчатым. Но не все учёные согласились с таким выводом.
"Когда я впервые увидел эту окаменелость, я понял, что у неё есть важные черты, которые могли бы связать её с ранней эволюцией ящериц", — говорит Симойнш в материале агентства AFP.
Дотошный палеонтолог вместе с коллегами провёл дополнительное исследование. Ископаемое просветили рентгеновскими лучами и с помощью компьютера восстановили её трёхмерное строение. При этом открылись детали, ранее остававшиеся неизвестными, в том числе и та часть ископаемого, которая остаётся замурованной в камень.
Получив эти данные, авторы принялись за их интерпретацию в свете накопленных человечеством знаний.
"Я потратил почти 400 дней на посещение более 50 музеев и коллекций университетов в 17 странах для сбора данных об ископаемых и ныне живущих видах рептилий, чтобы разобраться в ранней эволюции рептилий и [в том числе] ящериц", — признаётся Симойнш.
В итоге выяснилось, что M. wachtleri имеет целый ряд признаков, уникальных для чешуйчатых. Это небольшая кость в нижней челюсти, а также детали строения черепной коробки и ключиц. Всё это позволило учёным отнести древнюю рептилию к стволу эволюционного древа отряда.
Полученные данные замечательно согласуются с молекулярными датировками, указывающими на раннее обособление чешуйчатых. А ведь в науке совпадение результатов, полученных разными методами, — один из важнейших критериев их достоверности.
Находка также проливает свет на эволюцию более обширной группы пресмыкающихся, в которую входят и чешуйчатые — подкласса диапсидов. Ранее считалось, что большинство её линий, характерных для мезозойской эры, появились уже после грандиозного пермско-триасового вымирания, когда с лица Земли исчезли 75% наземных и 95% морских видов. Однако, согласно свежим расчётам авторов, основанным на данных о сделанной находке, их происхождение следует, так сказать, отодвинуть в прошлое.
Нужно заметить, впрочем, что между этой уникальной находкой и её "преемниками" в палеонтологической летописи всё ещё остаётся разрыв в 75 миллионов лет, и как протекала эволюция отряда в этот период, мы не знаем.
"То, что мы открыли, является вершиной айсберга, и предстоит ещё многое сделать, чтобы понять раннюю эволюцию чешуйчатых", — подытоживает Симойнш.
Напомним, что ранее "Вести. Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самом древнем динозавре и о том, когда черепахи обзавелись панцирем. Не обошли мы вниманием и современных рептилий, рассказав о масштабной переписи ползучих.
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