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В Красном море впервые увидели голубого кита
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В Красном море впервые увидели голубого кита 

News.ru 46 минут назад
Фото: flickr.com/Kevin Galens/CC BY-SA 2.0
Он был замечен первый раз за историю наблюдений
Голубой (синий) кит был замечен в 300 метрах от побережья израильского города Эйлата. Сотрудники Израильского центра изучения и содействия морским млекопитающим подчеркнули, что это первый факт появления кита.
Морское млекопитающее увидели в водах Акабского залива, передаёт «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта.
Согласно мнению большинства экспертов, кит мог потеряться в ходе миграции из тёплых вод, в которых он остаётся на зиму, в холодные районы для спаривания.
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