В Красном море впервые увидели голубого кита

Он был замечен первый раз за историю наблюдений

Голубой (синий) кит был замечен в 300 метрах от побережья израильского города Эйлата . Сотрудники Израильского центра изучения и содействия морским млекопитающим подчеркнули, что это первый факт появления кита.

Морское млекопитающее увидели в водах Акабского залива, передаёт «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на Министерство окружающей среды Египта

Согласно мнению большинства экспертов, кит мог потеряться в ходе миграции из тёплых вод, в которых он остаётся на зиму, в холодные районы для спаривания.