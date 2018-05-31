Отвратительная тварь ужаснула Сеть 

Пользователи Facebook трепещут, просматривая ролик со странным существом. Предположительно, видео сняли в Малайзии. На кадрах видно, что по полу ползёт змея. В этом не было бы ничего удивительного, если бы у пресмыкающегося не было крошечных ног. Змеи и сами по себе мало у кого вызывают положительные эмоции, но то, что пользователи увидели в ролике, заставило многих испытать настоящий ужас. Комментаторы уже пишут о своих эмоциях и рассказывают, что странная змея порождает отвращение и чуть ли не животный страх. Впрочем, нашлись в аудитории и скептики. Они полагают, что на кадрах не змея, а саламандра, угорь или ящерица сцинк.