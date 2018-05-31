Ещё
Разработан новый способ обнаружения взрывчатки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Химики из МГУ разработали новый способ обнаружения взрывчатки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создали пористый гель, способный изменять свои оптические свойства в присутствии взрывчатки, говорится в сообщении вуза в четверг.
"Высокоэнергетические ароматические соединения очень часто используются как основа взрывчатых веществ, поэтому анализаторы на основе синтезированного геля смогут детектировать взрывчатые вещества, реагируя на присутствие толуола или других ароматических соединений", — отмечается в сообщении.
Созданные сотрудниками кафедры общей химии под руководством профессора, доктора химических наук Леонида Кустова вещества относятся к классу гибридных наноматериалов — металл-органических гелей, имеющих сложную пористую структуру. Синтезируют такие соединения из растворов солей металлов и так называемых линкеров — особых органических соединений. Исследователи использовали в качестве исходных реагентов ионы железа и нафталиндикарбоновую кислоту. После обработки ультразвуком соединение превращается в достаточно устойчивый гель, сохраняющий пористую структуру в течение нескольких месяцев.
Синтезированный гель может фотолюминесцировать — светиться в видимом диапазоне под действием ультрафиолетового излучения. В структуре вещества много пор различного диаметра, от нескольких до десятков нанометров. При пропускании через гель воздуха в его порах отлично застревают "гостевые" органические молекулы, размер которых соответствует диаметру пустот. За счет поглощения "гостями" ультрафиолетового излучения люминесцентные свойства геля меняются. И ученые научились по изменению интенсивности излучения судить как о природе, так и концентрации поглощаемых гелем веществ.
Авторы работы добавляют, что можно подобрать условия и создать анализаторы для широкого спектра веществ. Варьируя соотношения ионов металлов и молекул-линкеров, можно задавать размеры пор в геле, меняя тем самым способность селективно поглощать органические молекулы разных размеров.
РИА Новости: последние новости
Темная материя может быть слегка "наэлектризованной", заявляют ученые Появление синего кита в Красном море озадачило египетских экологов Источник сообщил о предстоящих увольнениях в Роскосмосе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Паспорта 1,5 млн россиян стали недействительными86
Россию хотят исключить из еще одного союза212
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет29
Богачам из России «дали по рукам» в Лондоне102
Миллионы Хорошавина пропали при передаче государству182
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
03:49
Россию хотят исключить из еще одного союза
В мире Другое
01:01
Отвратительная тварь ужаснула Сеть
Наука
08:19
Россиянам дали отмашку на отпуск за казенный счет
Личный счет Общество
02:25
Пугачева задумалась о госпитализации
Шоу-бизнес
00:23
Фестиваль «Красная площадь» открылся в столице
Новости Москвы Общество
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:29
Китай испытал эскадру дронов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение