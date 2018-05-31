Благодаря опасному вулкану обнаружено 13 новых минералов

Исследуя трещины в вулканах Камчатки, откуда выходят горячие газы, можно напрямую наблюдать процессы образования минералов. Именно там российские геологи открыли 13 новых минералов, многие из которых характеризуются очень необычными свойствами. Эти минералы описаны в статьях, опубликованных в Mineralogical Magazine, European Journal of Mineralogy и нескольких других научных журналах. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Действующий камчатский вулкан Толбачик испещрен активными фумаролами — трещинами и отверстиями в кратерах, на склонах и у подножия. Там при температурах от 70 до 700 0C из вулканического газа, несущего на поверхность хлор, серу, медь, цинк, мышьяк, селен и целый ряд других химических элементов, кристаллизуются разнообразные минералы.

«Уникальность и научное значение этого объекта заключаются не только в его необычной геохимии, но и в том, что процессы минералогенеза здесь можно наблюдать "вживую", получая уникальную, нигде более не доступную информацию о вулканогенном рудообразовании. В течение последних двух лет именно здесь нами открыто 13 новых минералов», — поясняет один из авторов работы, доктор геолого-минералогических наук, академик РАН Дмитрий Пущаровский.

Среди найденных там минералов — катиарсит, первый природный арсенат (соль мышьяковой кислоты) титана. Еще один необычный минерал, получивший свое имя в честь российского минералога Василия Чубарова, — первый природный борат цинка чубаровит (он описан в статье журнала The Canadian Mineralogist). Ярко-зеленый полупрозрачный феодосиит (описан в журнале The Journal of Mineralogy and Geochemistry) был назван по имени выдающегося российского геолога Феодосия Чернышова. Другой минерал, арканит, был известен уже около 170 лет, однако его кристаллическая структура до сих пор оставалась неустановленной (почитать о ней можно в журнале Doklady Earth Sciences). Еще один обнаруженный в фумаролах Толбачика минерал — фторсульфат шуваловит — получил свое название в честь Ивана Ивановича Шувалова , первого куратора Московского университета . Статья о шуваловите была опубликована в European Journal of Mineralogy.

Три минерала были описаны совсем недавно. О первых двух — криптохальците и цезиодимите — говорится в статье в European Journal of Mineralogy. Голубовато-изумрудный цезиодимит стал первым известным минералом на основе сульфата цезия и первым, где определяющими компонентами стали одновременно цезий и медь. Салатовый криптохальцит — его аналог, содержащий калий вместо цезия. Там же был найден минерал арсеновагнерит, который отличается от вагнерита присутствием в его составе мышьяка. Арсеновагнерит образует полупрозрачные пластинчатые кристаллы, цвет которых варьируется от желтого и зеленовато-желтого до практически бесцветного.

«Несмотря на многовековую историю, минералогия продолжает оставаться живой и очень востребованной наукой, — отметил в заключение ученый. — Несомненно, впереди у минералогов новые достижения, связанные с исследованием минерального состава не только земной коры, но и глубинных оболочек Земли. Работы по открытию минералов и их систематике, поддержанные Российским научным фондом, способствуют генерации новых идей, расширяющих научные представления о составе, строении и эволюции нашей планеты».

«С начала предусмотренных программой гранта РНФ научных исследований мы открыли и разносторонне охарактеризовали 24 новых минерала, — рассказал Дмитрий Пущаровский. — Все они утверждены Комиссией по новым минералам Международной минералогической ассоциации. Заявки с описанием новых минералов рассматривались 25 членами Комиссии из разных стран, которые голосуют за каждый минеральный вид и за предлагаемое название». Один из этих минералов, чанабаяит, в 2015 году стал Минералом года.