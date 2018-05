Благодаря опасному вулкану обнаружено 13 новых минералов 

Исследуя трещины в вулканах Камчатки, откуда выходят горячие газы, можно напрямую наблюдать процессы образования минералов. Именно там российские геологи открыли 13 новых минералов, многие из которых характеризуются очень необычными свойствами. Эти минералы описаны в статьях, опубликованных в Mineralogical Magazine, European Journal of Mineralogy и нескольких других научных журналах. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда (РНФ).

Действующий камчатский вулкан Толбачик испещрен активными фумаролами — трещинами и отверстиями в кратерах, на склонах и у подножия. Там при температурах от 70 до 700 0C из вулканического газа, несущего на поверхность хлор, серу, медь, цинк, мышьяк, селен и целый ряд других химических элементов, кристаллизуются разнообразные минералы.

Среди найденных там минералов — катиарсит, первый природный арсенат (соль мышьяковой кислоты) титана. Еще один необычный минерал, получивший свое имя в честь российского минералога Василия Чубарова, — первый природный борат цинка чубаровит (он описан в статье журнала The Canadian Mineralogist). Ярко-зеленый полупрозрачный феодосиит (описан в журнале The Journal of Mineralogy and Geochemistry) был назван по имени выдающегося российского геолога Феодосия Чернышова. Другой минерал, арканит, был известен уже около 170 лет, однако его кристаллическая структура до сих пор оставалась неустановленной (почитать о ней можно в журнале Doklady Earth Sciences). Еще один обнаруженный в фумаролах Толбачика минерал — фторсульфат шуваловит — получил свое название в честь Ивана Ивановича Шувалова , первого куратора Московского университета . Статья о шуваловите была опубликована в European Journal of Mineralogy.