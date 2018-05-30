Физики впервые разделили воду на две жидкости

Швейцарские физики впервые разделили воду на две разные жидкости

Впервые в истории науки физики из Швейцарии смогли разделить воду на две разные жидкости. Результаты эксперимента опубликовало издание Nature Communications.

По словам Штефана Виллича, ставшего одним из участников эксперимента, ученым удалось показать, что реакции с участием параводы идут на 25% быстрее, чем с ортоводой, что связано с тем, как спин ядра атомов водорода влияет на вращение всей молекулы.

«Это очень важно, так как без полного контроля и понимания того, как ведут себя молекулы во время реакций, мы не сможем раскрыть механизмы, которые управляют их ходом», — отметил исследователь.

Отмечается, что прямое превращение одной формы воды в другую запрещено законами квантовой физики. По этой причине в любом стакане с жидкостью должны одновременно находиться обособленные группы как пара-, так и ортоводы. Однако до швейцарцев, никому не удавалось их разделить, уточнил «Мир 24».

Открытие поможет выявить различия между «чистыми» версиями воды и понять, почему пропорции разных молекул на Земле отличаются от тех значений, которые вычислены для других звездных систем.