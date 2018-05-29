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Ученые обнаружили в янтаре «клеща-неудачника»
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Ученые впервые обнаружили в янтаре попавшего в паутину клеща 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Penalver et al / Nature Communications 201
Ученые из Германии нашли в куске янтаря необычный застывший экспонат в виде клеща, завернутого в паутину.
Немецкие ученые обнаружили в янтаре клеща, укутанного в паутину. Об этом пишет National Geographic.
Несколько месяцев назад эксперты нашли кусок янтаря на территории Мьянмы. Оказавшийся внутри клещ был обернут в тонкие нити. Ученые сделали вывод, что невезучий клещ сначала попал в паутину, а потом в древесную смолу, превратившуюся в янтарь.
Исследовательская группа под руководством Джейсона Данлопа из Берлинского музея естествознания тщательно изучила уникальный образец. Как пишет издание, клещ-неудачник оказался полезной находкой для специалистов, которые изучают эволюцию поведения паукообразных. Таким образом, это первое прямое подтверждение нападения пауков на клещей.
По словам ученых, окаменелости, содержащие сохранившиеся останки клещей, большая редкость.
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