Убивший динозавров метеорит разогрел планету на 100 000 лет

Заставшие еще последних динозавров древние рыбы жили при очень высокой температуре. К такому выводу пришли ученые из США Туниса , исследовавшие их кости. Они считают возможным, что, к мел-палеогеновому вымиранию животных подтолкнуло глобальное потепление. Исследование опубликовано в журнале Science.

Около 66 миллионов лет назад на Землю упал метеорит, который оставил в Мексике гигантский кратер и стал одной из причин масштабного вымирания, не пощадившего и динозавров. Ранее считалось, что причиной всех проблем стало большое количество пыли, поднявшейся в атмосферу и закрывшей солнечные лучи. Из-за этого растения не получили достаточно солнечного света, а общая температура воздуха понизилась. В итоге одни животные вымерли от недостатка пищи, другие — от похолодания климата в результате этой ядерной зимы.

Однако, судя по всему, похолодание продлилось не так долго и не было столь заметно. Гораздо масштабнее могло быть последовавшее за ним глобальное потепление. Это удалось выяснить, изучая останки костей и зубов древних рыб, найденных на территории современного Туниса, где когда-то находилось море Тетис. Поскольку температура ограничивает количество кислорода, которое максимально может содержаться в воде, уровень кислорода в костях рыб может рассказать о том, в каких климатических условиях они жили.

Проведя такой анализ, палеонтологи были очень удивлены: их результаты показали, что после падения метеорита температура воздуха возросла на целых 5 °C и оставалась повышенной на протяжении 100 000 лет. Они объяснили это тем, что место, куда упал астероид, очень богато известняками, поэтому удар мог высвободить большое количество углекислого газа в атмосферу, что и спровоцировало глобальное потепление. Кроме того, падение могло вызвать бушующие лесные пожары, что только добавило диоксида углерода в разогревшуюся атмосферу.

Ученым предстоит еще много работы, чтобы подтвердить состоятельность своей теории. Они собираются проанализировать образцы костей рыб того же периода из разных точек земного шара, чтобы убедиться, что потепление было не местным, а именно глобальным.