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В Роскосмосе пройдут увольнения
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Источник сообщил о предстоящих увольнениях в Роскосмосе 

РИА Новости 1 час назад
Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов может покинуть пост после проведения пилотируемого запуска к МКС в начале июня, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос", тот в свою очередь пообещал оправдать доверие. Позже Путин подписал соответствующий указ о назначении Рогозина генеральным директором госкорпорации. На этом посту он сменил Игоря Комарова. Как ранее сообщали СМИ, должность первого заместителя главы Роскосмоса может занять Николай Севастьянов — генеральный конструктор компании "Газпром космические системы".
"Замена Александра Иванова на кандидатуру, определенную Дмитрием Рогозиным, может произойти после пилотируемого старта к МКС, который запланирован на 6 июня. Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии и его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы", — рассказал собеседник.
Должность в Роскосмосе Иванов занял в 2013 году при бывшем руководителе Федерального космического агентства Олеге Остапенко.
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