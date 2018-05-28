В Роскосмосе пройдут увольнения

Первый заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Александр Иванов может покинуть пост после проведения пилотируемого запуска к МКС в начале июня, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Президент РФ Владимир Путин в четверг предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос", тот в свою очередь пообещал оправдать доверие. Позже Путин подписал соответствующий указ о назначении Рогозина генеральным директором госкорпорации. На этом посту он сменил Игоря Комарова. Как ранее сообщали СМИ, должность первого заместителя главы Роскосмоса может занять Николай Севастьянов — генеральный конструктор компании "Газпром космические системы".
"Замена Александра Иванова на кандидатуру, определенную Дмитрием Рогозиным, может произойти после пилотируемого старта к МКС, который запланирован на 6 июня. Александр Иванов является одним из двух сопредседателей госкомиссии и его замена сейчас вызовет дополнительные проблемы", — рассказал собеседник.
Должность в Роскосмосе Иванов занял в 2013 году при бывшем руководителе Федерального космического агентства Олеге Остапенко.