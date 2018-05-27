Переливающиеся цвета сбивают шмелей с толку

Биологи установили, что иридисцентная окраска мешает шмелям отличать круги от овалов. Это объясняет тот факт, почему камуфляж в природе бывает не только незаметным и сливающимся с фоном, но и ярким и сверкающим. Статья об этом появилась на страницах Scientific Reports.

Иридисценция — это разновидность структурной окраски. Этот оптический эффект вызывается наноструктурами на поверхности материала, отражающими свет под разным углом. Кажется, что использовать подобные переливающиеся цвета можно разве что для привлечения внимания, однако некоторые организмы успешно применяют их для камуфляжа. Этот эффект открыл художник Эббот Тайер в XIX веке, но ученые долго не могли его объяснить, а затем решили, что такая окраска скорее нужна для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол.

Изучая зрение земляных шмелей Bombus terrestris, биологи натренировали 15 насекомых различать формы объектов. Выбирая нужный искусственный цветок (овальную или круглую пластинку), шмели находили на ней награду — сахарный сироп. Но намазав сиропом иридисцентные «цветы» нескольких типов, ученые убедились, что шмели стали испытывать затруднения, проводили дольше времени над объектами и чаще ошибались.

Это означает, что иридисцентная окраска может действовать как камуфляж у насекомых. Людям трудно в это поверить, поскольку нам обрабатывать информацию помогает хорошо развитая зрительная кора больших полушарий. Прятаться от земляных шмелей насекомым смысла нет, поскольку шмели питаются нектаром. Однако у них есть множество хищных или паразитических родственников в отряде перепончатокрылых (например, наездники и осы), зрение у которых устроено также, как и у шмелей. А вот птицы, судя по всему, гораздо меньше поддаются на такие иллюзии.

Поэтому если хищник или паразит идентифицирует жертву по ее форме, иридисценция может помешать ему узнать ее. Попытки спрятаться и могли породить такое разнообразие переливающихся жуков — например, их много в подсемействе Бронзовки, в которое входит более 4000 видов.