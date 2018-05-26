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Под Рязанью прошло масштабное шоу «Авиамикс» с участием истребителей Су-57
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Под Рязанью прошло масштабное шоу «Авиамикс» с участием истребителей Су-57 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН ДУБРОВИЧИ (Рязанская область), 26 мая — РИА Новости. Летная программа всероссийского конкурса «Авиадартс-2018» началась в Рязанской области с грандиозного двухчасового авиапоказа «Авиамикс», рассказали журналистам в Минобороны РФ.
"Открыл практическую часть соревнований тактический эпизод «Авиамикс», в котором было задействовано 58 образцов современных и перспективных авиационных комплексов, включая пару самолетов Су-57", — сообщили в российском военном ведомстве.
Всего во время «Авиамикса» летчики применили более 10 тонн авиационных средств поражения. Экипажи Воздушно-космических сил России продемонстрировали возможности применения ракетного, бомбового и стрелкового вооружения при различных маневрах, с различных высот от 50 до 1000 метров.
"В «Авиамикс» ежегодно вносятся изменения. Акценты делаются на боевое применение, одиночный и групповой пилотаж, розыгрыш эпизодов взаимодействия с подразделениями специального назначения", — пояснил журналистам командующий ВВС Андрей Юдин.
Он добавил, что во время проведения всех мероприятий «Авиадартса» на полигоне Дубровичи проходит акция «Служба по контракту — твой выбор!». Все желающие до конца дня смогут посетить мобильные агитационные пункты и получить консультации, ближе познакомиться со службой в армии.
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