Имитация воздушного боя и бомбометание: эффектные кадры с конкурса «Авиадартс» под Рязанью

Только по предварительным расчетам, для проведения «Авиадартса» доставлено порядка 100 тонн боеприпасов.

Рязани на полигоне Дубровичи проходит конкурс «Авиадартс». Зрителей ждут фигуры высшего пилотажа, имитация воздушного боя и бомбометание.

Авиация наносит удары по целям осколочно-фугасными и бетоннобойными бомбами. Попадания фиксируют не только с земли но и с воздуха. В онлайн-режиме изображение с видеокамер беспилотника выводятся на мониторы судей. Десятки камер установлены на самом поле.

На площади в сотню гектаров инженерные подразделения ВКС сымитировали не только шоссейный мост, аэродром противника с готовящимися ко взлету самолетами, но даже колонну танков на марше и развернутые зенитно-ракетные комплексы ПВО.

«Здесь находилась нефтеперерабатывающая станция, вот что осталось, машину разорвало пополам это говорит о достойной подготовке наших летчиков», — руководитель полетами авиационного полигона «Дубровичи» Сергей Дарер.

После бомбометаний и пусков ракет на полигоне проводят инженерную разведку. Кроме пробоин в броне, глубоких воронок в земле, вокруг могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.

Только по предварительным расчетам, для проведения «Авиадартса» доставлено порядка 100 тонн боеприпасов. После осмотра местности и уничтожения неразорвавшихся полигонная служба восстанавливает мишени.

Все требования безопасности соблюдены и при строительстве полигона. Эффектные разрывы бомб и ракет, попадания по целям хорошо видны собравшимся зрителям. При том мишени расположены за три километра от трибун. С каждым годом оценить мастерство экипажей боевых вертолетов и самолетов приезжает все больше людей.

Всеармейский этап «Авиадартса» продлится до 2 июня и закончится красочным авиашоу.