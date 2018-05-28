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Имитация воздушного боя и бомбометание: эффектные кадры с конкурса «Авиадартс» под Рязанью
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Имитация воздушного боя и бомбометание: эффектные кадры с конкурса «Авиадартс» под Рязанью 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Только по предварительным расчетам, для проведения «Авиадартса» доставлено порядка 100 тонн боеприпасов.
В Рязани на полигоне Дубровичи проходит конкурс «Авиадартс». Зрителей ждут фигуры высшего пилотажа, имитация воздушного боя и бомбометание.
Авиация наносит удары по целям осколочно-фугасными и бетоннобойными бомбами. Попадания фиксируют не только с земли но и с воздуха. В онлайн-режиме изображение с видеокамер беспилотника выводятся на мониторы судей. Десятки камер установлены на самом поле.
На площади в сотню гектаров инженерные подразделения ВКС сымитировали не только шоссейный мост, аэродром противника с готовящимися ко взлету самолетами, но даже колонну танков на марше и развернутые зенитно-ракетные комплексы ПВО.
«Здесь находилась нефтеперерабатывающая станция, вот что осталось, машину разорвало пополам это говорит о достойной подготовке наших летчиков», — руководитель полетами авиационного полигона «Дубровичи» Сергей Дарер.
После бомбометаний и пусков ракет на полигоне проводят инженерную разведку. Кроме пробоин в броне, глубоких воронок в земле, вокруг могут оставаться неразорвавшиеся боеприпасы.
Только по предварительным расчетам, для проведения «Авиадартса» доставлено порядка 100 тонн боеприпасов. После осмотра местности и уничтожения неразорвавшихся полигонная служба восстанавливает мишени.
Все требования безопасности соблюдены и при строительстве полигона. Эффектные разрывы бомб и ракет, попадания по целям хорошо видны собравшимся зрителям. При том мишени расположены за три километра от трибун. С каждым годом оценить мастерство экипажей боевых вертолетов и самолетов приезжает все больше людей.
Всеармейский этап «Авиадартса» продлится до 2 июня и закончится красочным авиашоу.
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