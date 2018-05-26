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В Трансильвании откопали странную челюсть
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В Трансильвании откопали странную челюсть 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Axel Schmidt / Dinosaurier Museum
В Румынии обнаружена самая крупная в истории челюсть птерозавра, позволявшая проглатывать черепах и яйца динозавров. Об этом сообщает Live Science.
Ученые завершили исследование челюстной кости крылатого ящера, найденной в Трансильвании в 1984 году. Ее обнаружил геолог из Бухарестского университета Дэн Григореску в районе Хатег у слияния двух рек недалеко от деревни Вулиара. Много лет она хранилась в музейных запасниках. Только в 2011 году окаменелые останки отправили на анализ.
Возраст находки оценен в 66 миллионов лет. Длина сохранившейся челюсти составляет 18,8 сантиметра. Однако ученые рассчитали, что при жизни она была гораздо больше — ее длина составляла от 94 до 110 сантиметров. Это крупнейшая челюсть птерозавра из известных науке. Она позволяла проглатывать черепах и яйца динозавров.
Удивительно то, что ее обладатель не был самым крупным птерозавром. Размах его крыльев составлял восемь метров. В 2009 году в районе Хатег обнаружили останки птерозавра, получившего прозвище "Дракула". Размах его крыльев составлял 12 метров.
"Хатег известен странными находками, — говорит палеонтолог Дейв Хон из Лондонского университета королевы Марии. — Там было найдено немало необычных подвидов птерозавров. Возможно, они развились из-за отсутствия крупных хищников".
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