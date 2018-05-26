Гигантские хищные черви испугали французских ученых

Черви, поедающие других червей: звучит как фильм ужасов, но это реальность. Существа называемые учеными Bipalium питаются обычными дождевыми червями и способны поставить под удар все сельское хозяйство любой страны.

Это очень длинные черви. Анатомические образцы имеют длину до 20 сантиметров, а живые особи могут быть гораздо длиннее, вырастая до 40 сантиметров. Отличительной особенностью является укрепленная молотообразная голова.

Черви Bipalium используют для охоты опасный сильнодействующий яд, тетродоксин. В больших количествах он может привести даже к параличу дыхательных мышц. Хуже всего то, что Bipalium охотятся на обычных дождевых червей, не брезгуя улитками и насекомыми.

Основным ареалом обитания у них до недавнего времени была Азия. Но теперь они замечены и во Франции , где биологи уже бьют тревогу. Здесь началось настоящее нашествие этих червей, которое может привести к необратимым последствиям в экосистеме.

По словам экспертов, самое ужасное заключается в том, что, по всей видимости, людям уже не удастся от них избавиться. У ученых уже есть научное доказательство того, что они год за годом заполняют сады и становятся только сильнее.