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Гигантские хищные черви испугали французских ученых
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Гигантские хищные черви испугали французских ученых 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Черви, поедающие других червей: звучит как фильм ужасов, но это реальность. Существа называемые учеными Bipalium питаются обычными дождевыми червями и способны поставить под удар все сельское хозяйство любой страны.
Это очень длинные черви. Анатомические образцы имеют длину до 20 сантиметров, а живые особи могут быть гораздо длиннее, вырастая до 40 сантиметров. Отличительной особенностью является укрепленная молотообразная голова.
Черви Bipalium используют для охоты опасный сильнодействующий яд, тетродоксин. В больших количествах он может привести даже к параличу дыхательных мышц. Хуже всего то, что Bipalium охотятся на обычных дождевых червей, не брезгуя улитками и насекомыми.
Основным ареалом обитания у них до недавнего времени была Азия. Но теперь они замечены и во Франции, где биологи уже бьют тревогу. Здесь началось настоящее нашествие этих червей, которое может привести к необратимым последствиям в экосистеме.
По словам экспертов, самое ужасное заключается в том, что, по всей видимости, людям уже не удастся от них избавиться. У ученых уже есть научное доказательство того, что они год за годом заполняют сады и становятся только сильнее.
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