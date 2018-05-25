Зеленые кости средневекового младенца нашли на раскопках в Венгрии

Во время раскопок кладбища, которые проходили на юге Венгрии , археологами было обнаружено необычное захоронение, датируемое XII—XVI веками. Среди 500 погребений, найденных учеными, в одном оказался скелет с позеленевшей рукой, сообщает телеканал «360».

Археологи и раньше находили зеленые скелеты — это объясняется тем, что умерших часто хоронили вместе с металлическими предметами или медными и бронзовыми украшениями, которые со временем окислялись и из-за этого приобретали зеленоватый оттенок, который в свою очередь и окрашивал кости.

Особенность этой находки заключается в том, что на всем кладбище только у одного человека был зеленый оттенок костей, причем не у всего скелета, а только на руке и на нескольких позвонках и бедре.

Проведенный учеными анализ показал большое содержание меди в костях руки, что является нехарактерным для одной мумии. Археологи отметили, что количество меди было больше средних показателей в несколько раз, даже несмотря на то, что она содержалась только в руке.

Также при исследовании погребения был найден глиняный черепок и старая, позеленевшая от времени медная монетка. Единственным объяснением позеленевшей руки может стать только то, что умершему монетку положили в руку в качестве дара, со временем она окислилась и медь проникла в мягкие ткани.

Из-за этого рука непроизвольно мумифицировалась, что позволило сохранить мягкие ткани от распада. Данный случай встречается археологам впервые.

Дальнейшие исследования показали, что захороненные останки могли принадлежать ребенку. Поскольку длина скелета составляет всего 33 сантиметра, а вес — меньше килограмма, ученые пришли к выводу, что умерший был мертворожденным или недоношенным ребенком, умершим сразу после рождения.

Ученые выдвинули предположение, что перед захоронением в руку ребенка была вложена монета. В то время люди верили, что небольшое подношение мифическому перевозчику сможет помочь ребенку попасть в мир иной.