Мертвый загадочный зверь запутал зоологов

Неопознанный зверь был обнаружен и застрелен в американском городе Дентон, штат Монтана . Как сообщает Great Falls Tribune, специалисты по дикой природе пока не могут определить, что это за животное.

Инцидент произошел на одном из ранчо 16 мая. Как уточняет издание, у животного был длинный мех серого оттенка, большая голова и вытянутая морда. Оно напоминало волка, но уши были нетипично большими, а лапы и тело — слишком маленькими.

«Мы понятия не имеем, кто это. Нужно подождать результаты проверки ДНК», — рассказал сотрудник местного центра охраны дикой природы.

Фотографии застреленного зверя вызвали ажиотаж среди местных жителей. В соцсетях они высказывают разные предположения: одни уверены, что это просто детеныш гризли, другие же полагают, что это может быть герой городских легенд догман — прямоходящий человек-пес.

Еще один местный специалист Тай Смакер (Ty Smucker), который занимается в том числе и волками, предположил, что зверь — гибрид волка и собаки. Он утверждает, что лично сталкивался с такими существами за время работы.

На данный момент тело животного исследуется сотрудниками центра охраны дикой природы штата Монтана.