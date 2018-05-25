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У обезьян нашли сугубо человеческие мышцы
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У обезьян нашли сугубо человеческие мышцы 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Bhupi/Flickr
Биологи долгое время считали, что человек в процессе эволюции приобрел несколько уникальных мышц, которых нет даже у наших ближайших родственников. К ним обычно относят мускулы, связанные с прямохождением, речью и использованием орудий труда. Ученые показали, что у других обезьян тоже есть эти анатомические образования, что заставляет задуматься о нашем восприятии эволюции человека. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Ecology & Evolution.
«Наш детальный анализ показывает, что на самом деле каждая мышца, которая долгое время считалась исключительно человеческой, игравшая "ключевую роль" для хождения на двух ногах, использования орудий или речевой и лицевой коммуникации, на самом деле существует в такой же или похожей форме у бонобо и других обезьян, таких как шимпанзе и горилла», — говорит автор работы Рюи Диого из Говардского университета в США.
Иллюстрация, демонстрирующая схожие элементы в строении мышц головы шимпанзе, бонобо и человека Rui Diogo
В новой работе Диого специально искал семь «человеческих» мышц у других обезьян. Сложнее всего оказалось найти подходящие тела для препарирования. В результате и у бонобо, и у шимпанзе, и у гориллы биолог нашел все семь мышц, причем зачастую они почти не отличались по строению. В частности, в некоторых трупах были обнаружены мышцы отвечающие за смех (musculus risorius), третья малоберцовая мышца (fibularis tertius) и косая черпаловидная мышца (rytenoideus obliquus).
Выводы исследования показывают, что эволюция человека как минимум не настолько особенна, как это часто представляют. «Нам нужно больше тщательных исследований, почему эти мышцы есть у обезьян и, в некоторых случаях, не у всех представителей отдельного вида, — подытоживает Диого. — Представляют ли они из себя необходимые приспособления, о чем будут говорить сторонники адаптационизма? Или они эволюционно нейтральные, а может даже побочные продукты других черт?». В целом автор называет большинство эволюционных обоснований особенности анатомии человека непроверяемыми «просто историями».
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