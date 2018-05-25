Ещё
​Ученые доказали пользу лишнего веса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые рассказали о пользе лишнего веса 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Fotolia / luckybusiness
У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить, чем у людей, не страдающих от ожирения. К такому выводу пришли датские ученые во главе с доктором Сигрид Грибсхольт из департамента клинической эпидемиологии в больнице при Орхусском университете. Об этом пишет The Independent.
Для своего исследования, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по проблемам ожирения в Вене, медики изучили данные более 18 тысяч датских пациентов, госпитализированных для срочной медицинской или хирургической процедуры в период с 2011 по 2015 год.
Рассмотрев случаи смерти в течение 90 дней после выписки, они обнаружили, что у пациентов с лишним весом шансы умереть были на 40% ниже, чем у пациентов с нормальным весом. У тех, кто страдал от ожирения, эта цифра увеличивалась до 50%.
Тенденция сохранялась и при различных сопутствующих факторах, таких, как курение, недавние изменения веса или наличие других болезней.
Доктор Грибсхольт рассказала The Independent о возможных причинах таких результатов.
"Возможно, у пациентов с ожирением имеются более обширные запасы энергии, которые могут быть полезны при острых заболеваниях. Кроме того, ожирение связано с хронической стимуляцией иммунной системы, что также может быть полезно при острых заболеваниях", — заявила она.
Исследователи называют этот феномен "парадоксом ожирения", суть которого — в том, что при некоторых болезнях у пациентов есть больше шансов выжить, чем у пациентов с нормальным весом.
The Independent приводит данные из еще одного недавно представленного исследования. Врачи из больницы при Медицинском университете Тайбэя и больницы имени Джона Питера Смита в Техасе, изучили данные пациентов из тысячи американских больниц.
Выяснилось, что у пациентов с лишним весом шансы пережить пневмонию и сепсис были на 29% и 22% выше, чем у пациентов с нормальным весом.
РИА Новости: последние новости
Палеонтологи назвали новых жертв "астероида-убийцы" динозавров Астрофизик предсказал, что будет после гибели человечества Гигантские черви-"молоты" захватили Францию, заявляют экологи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию официально обвинили в крушении MH17328
Россия провела секретные испытания184
Пока вы спали: Трамп даровал России господство149
Украина назвала дату большой войны с Россией578
«Для меня не существует Украины»120
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
01:27
Штурм квартиры художника-убийцы попал на видео
Происшествия Недвижимость
04:41
Россию официально обвинили в крушении MH17
В мире Политика
02:24
Слияние НЛО засняли в Польше
Наука Общество
01:05
Россия выводит из игры «Томагавки»
Оружие Армия
01:31
По базе ВВС Сирии нанесен ракетный удар‍
Армия Ближний Восток
03:41
В Москву идут заморозки
Общество Новости Москвы
02:47
Россия провела секретные испытания
Армия Оружие
00:42
Над Азовским морем части ПВО сбили 50 ракет и самолетов
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение