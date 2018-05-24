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Объяснено загадочное исчезновение древних американцев
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Объяснено загадочное исчезновение древних американцев 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Talas / Flickr
Ученые из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне и Тулейнского университета в Новом Орлеане изучили остатки поселения коренных американцев, которые жили в XIII веке нашей эры и были строителями курганов. Исследователи полагают, что жители покинули свою деревню, расположенную на побережье Луизианы, из-за попадания соленой воды в пресные водоемы. Об этом сообщаетcя в пресс-релизе на сайте Иллинойсского университета.
Древние люди строили курганы в Северной Америке с 4500 года до нашей эры. В XIII веке в нижней части долины реки Миссисипи сформировалась культура Плакемин, курганы которой имели церемониальное значение и были частью храмовых комплексов. Коренные американцы выбирали для жизни территории с доступом к богатым ресурсами водным путям, которые могли поддерживать существование относительно крупных поселений. Например, в Grand Caillou, расположенном в дельте реки Миссисипи, в период расцвета проживали 500 человек, однако со временем место оказалось заброшенным.
Исследователи провели радиоуглеродное и оптическое датирование, а также изотопный анализ образцов отложений и керамики, найденных во время археологических раскопок. Оказалось, что курганы состоят из трех слоев, при этом верхний и нижний глиняные, а посередине расположен менее прочный грунт. Такая структура делает насыпь долговечной. Сам холм воздвигнут на речных отложениях, которые были на примерно метр выше, чем окружающие земли, что также способствовала сохранности кургана.
Результаты датирования древесного угля показали, что поселенцы покинули Grand Caillou около 1400 года. По анализу соотношения изотопов углерода стало ясно, что местность постепенно становилась непригодной для проживания людей из-за проникновения соленой воды и снижения запасов пресной воды.
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