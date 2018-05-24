Получен самый детальный в истории снимок пульсара

Астрономы получили самый детальный в истории снимок пульсара

Ученые провели наблюдения пульсара с рекордным разрешением, различив детали, разделенные расстоянием всего в 20 километров.

Находящийся в 6,5 тысячи световых лет от Земли пульсар PSR B1957+20 расположен исключительно удачно: он образует двойную систему с коричневым карликом, который теряет вещество, оставляя за собой хвост — как комета, но более масштабный. Этот газовый поток послужил линзой, искажающей излучение пульсара и увеличивающий его. Такая уникальная геометрия системы позволила ученым из Канады наблюдать PSR B1957+20 с рекордным разрешением. По словам Роберта Мейна (Robert Main), это аналогично тому, как если бы им удалось различить блоху, находящуюся на Плутоне.

Пульсары — далекие источники высокопериодических импульсов излучения, которые поначалу даже сочли сигналами инопланетных цивилизаций. Сегодня считается, что такие узкие интенсивные вспышки испускает быстровращающаяся нейтронная звезда с мощным магнитным полем, ось которого наклонена относительно оси вращения. В статье, опубликованной в журнале Nature, Мейн и его коллеги отмечают, что соседствующий с пульсаром PSR B1957+20 коричневый карлик — тело, немного «не дотянувшее» до полноценной звезды и примерно втрое меньше Солнца. Их разделяют два миллиона километров, и оборот друг вокруг друга они совершают всего за девять часов.

Из-за такой близости коричневый карлик оказался захвачен приливными силами намного более массивного пульсара, вращаясь к нему всегда одной и той же стороной, как Луна — относительно Земли. Излучение пульсара раскаляет развернутую к нему сторону карлика до невероятных температур — около 6000 °C — и выбивает с его поверхности вещество. Испаряясь, карлик долго не просуществует, однако пока что оставляемый им хвост послужил науке, сыграв роль естественной линзы и позволив различить интенсивно излучающие области, разделенные дистанцией всего в 20 километров.

Авторы работы отмечают, что такая редкая геометрия двойной системы теоретически позволяет ей быть источником быстрых радиовсплесков — явления, которое до сих пор не получило окончательного объяснения.